Haberler » Spor » Haber

Hırsızlık yaptığını itiraf eden oyuncunun sözleşmesine fesih

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, takımın yeni transferlerinden Kasper Dolberg'in saatini çaldığını itiraf eden Lamine Diaby'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

01.10.2019 18:07Hırsızlık yaptığını itiraf eden oyuncunun sözleşmesine fesih
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, takımın yeni transferlerinden Kasper Dolberg'in saatini çaldığını itiraf eden Lamine Diaby'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Nice kulübü, uzun süredir gündemi meşgul eden hırsızlık konusunda kararını verdi. Yaz transfer döneminde Ajax'tan transfer edilen Kasper Dolberg'in 70 bin euroluk saatini soyunma odasında çaldığını ifade eden 18 yaşındaki Lamine Diaby'nin sözleşmesi feshedildi. Fransız ekibi, yaptığı açıklamada kulüp ve üyelerinin güvenine ihanet eden bu davranışın kabul edilemeyeceğini vurguladı.
18 yaşındaki forvet oyuncusu, Nice formasını 7 kez terletti.



Fransa, Ajax, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:14 Beşiktaş, Nevşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti
23:08 Sivasspor-Ankaragücü maç biletleri satışta
23:08 Galatasaray - PSG (EK FOTOĞRAFLAR)
23:04 Erol Bedir: "Teknik direktör problemi yaşamadık"
23:03 Galatasaray - PSG (EK FOTOĞRAFLAR)
23:01 Kaş'ta serbest dalış şampiyonası başladı
23:00 Ramil Guliyev, dünya 5'incisi oldu