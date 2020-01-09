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Hırsızlık yaptıktan 1 saat sonra yakalandı

Avcılar'da bir süre önce hapisten çıkan madde bağımlısı genç kadın, bir evden matkap çaldı.

09.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:31
'da bir süre önce hapisten çıkan madde bağımlısı genç kadın, bir evden matkap çaldı. Şüpheli, olayın üzerinden 1 saat geçmeden tekrar polise yakalandı. 17 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen kadının eve giriş ve çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün Yeşilkent Mahallesi G-13'üncü sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatma C. (32) isimli kadın, birkaç hafta önce hırsızlık yüzünden girdiği hapisten çıktı. Fatma C. bir evin 2'nci katına girip matkap çaldı. İhbar üzerine olay yerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri gitti. Ekipler güvenlik kamerasından tespit ettikleri hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
17 AYRI SUÇTAN SABIKALI ÇIKTI
Fatma C. isimli kadın polis ekiplerinin çalışmasıyla 1 saat sonra suç aletleriyle birlikte yakalandı. Şüphelinin çok sayıda hırsızlığın da yer aldığı 17 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Bir süre önce hapisten çıktığı öğrenilen kadın, polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
EVE GİRİŞ ÇIKIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA
Fatma C.'nin eve girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Fatma C.'nin kafasına kapüşon geçirip eve girmesi daha sonra elindeki çuvalla birlikte evden çıkması yer alıyor.
(Murat Delice/İHA)
Hırsızlık yaptıktan 1 saat sonra yakalandı

Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, Güncel

Kaynak: İHA


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