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Hırsızlık zanlıları 30 güvenlik kamerasının bin 150 saat incelenmesiyle yakalandı

Hırsızlık zanlıları 30 güvenlik kamerasının bin 150 saat incelenmesiyle yakalandıVAN - Van'da yaşanan 10 ayrı hızsızlık olayıyla ilgili 30 güvenlik kamerasının bin 150 saatlik incelenmesi sonucu tespit edilen 4 şahıs tutuklandı.

18.10.2019 11:03
Hırsızlık zanlıları 30 güvenlik kamerasının bin 150 saat incelenmesiyle yakalandı
VAN - Van'da yaşanan 10 ayrı hızsızlık olayıyla ilgili 30 güvenlik kamerasının bin 150 saatlik incelenmesi sonucu tespit edilen 4 şahıs tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 23 Mart - 29 Eylül 2019 tarihleri arasında Edremit ilçesinde 7 ve İpekyolu ilçesinde 3 olmak üzere toplam 10 ev, iş yeri ve kurumda yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Oluşturulan özel ekip tarafından hırsızlık olaylarının şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, olayların meydana geldiği yerlerin giriş/çıkış ve çevre güzergahları üzerinde bulunan toplam 30 güvenlik kamerası olay öncesi ve sonrası bin 150 saat incelenmiş. Görevlilerimizce yapılan çalışma sonucunda, olayları gerçekleştirenlerin S.Ç., C.K., M.T. ve V.M. isimli şüpheliler olduğu tespit edilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan S.Ç., C.K., M.T. ve V.M. isimli 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.
Hırsızlık zanlıları 30 güvenlik kamerasının bin 150 saat incelenmesiyle yakalandı

23 Mart, Eylül, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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