Hırsızlık Zanlıları Oyuncak Bile Çalmış

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:24



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:24

Kayseri'de farklı tarihlerde hırsızlık olayına karışan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, oyuncak araba, kıyma makinesi, su ısıtıcısı, şişme yatak gibi çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.Kent merkezindeki bir marketten şampuan, kaşar peyniri ve çikolata çaldığı iddia edilen O.E, F.E. ve G.E, suçüstü yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerin, merkez Melikgazi ilçesindeki iş yerlerinden farklı tarihlerde çeşitli eşyalar çaldığı da belirlendi.Zanlılardan O.E. ve F.E'nin evlerinde yapılan aramada, oto teybinden kıyma makinesine, su ısıtıcısından vantilatöre, şişme yataktan oyuncak arabaya, tost makinesinden çocuk pantolonuna kadar çok sayıda çalıntı eşya bulundu.Çalıştı eşyalar, iş yeri sahiplerine teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan G.E. serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.E. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.