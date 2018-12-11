Hırsızlık Zanlıları Suçüstü Yakalandı - İstanbul

Beyoğlu
'nda bir vatandaşın cep telefonunu çaldığı öne sürülen 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü
ekipleri, sokakta vatandaşları kasıtlı olarak aralarında sıkıştıran ve çanta ile ceplerini gözeten iki şüpheliyi takibe aldı.
Şüpheliler, Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Büyükhendek Caddesi üzerinde bir kadını sıkıştırdıktan sonra hızlıca uzaklaşırken polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan Cezayir
uyruklu şüpheliler M.C. (21) ve L.M.'nin (22), çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde kadının cep telefonunu aldıkları tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü,Beyoğlu
11 Aralık 2018 Salı 12:58