25 Şubat 2019, 18:24
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Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Kırşehir'de bir köyden inşaat demir parçaları çalan hırsızlık zanlıları tutuklandı.

Kırşehir'de bir köyden inşaat demir parçaları çalan hırsızlık zanlıları tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaman ilçesine bağlı bir köyde inşaattan demir parçaları çalarak kaçan zanlılar, araçla Kırıkkale istikametine gitmek isterken jandarma ekiplerince durduruldu.

Kamyonette yapılan aramada inşaattan çalınan malzemeler bulunurken sürücü T.Ç ile H.T. gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA