Kırşehir
'de bir köyden inşaat demir parçaları çalan hırsızlık zanlıları tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaman
ilçesine bağlı bir köyde inşaattan demir parçaları çalarak kaçan zanlılar, araçla Kırıkkale
istikametine gitmek isterken jandarma ekiplerince durduruldu.
Kamyonette yapılan aramada inşaattan çalınan malzemeler bulunurken sürücü T.Ç ile H.T. gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA