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Hırsızlık zanlıları tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık suçlarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

19.08.2019 19:55 Hırsızlık zanlıları tutuklandı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık suçlarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesinde O.Y.'ye ait iş yerinde meydana gelen 'İş Yerinden Hırsızlık-Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi' ve Fevziçakmak Mahallesi Topçular Sokak üzerinde şüphelenilerek durdurulan bir şahıstan elde edilen 1 adet çalıntı motosiklet olayları ile ilgili şüpheli 2 şahıs adliyeye sevk edilmişti. Çeşitli hırsızlık suçlarından mahkemeye çıkarılan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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