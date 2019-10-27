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Hırsızlık zanlıları tutuklandı

Küçükçekmece'de 4 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

27.10.2019 12:38Hırsızlık zanlıları tutuklandı
Küçükçekmece'de 4 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 4 ayrı evden hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.
Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli 2 kadının kimliklerini tespit etti.
Polis, 21 Ekim'de Kanarya Mahallesi'nde şüpheli Sedef Ç. (20) ve yaşı küçük şüpheli Ş.U'yu yakaladı.
Gözaltına alınan Sedef Ç'nin emniyette 5 evden hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından Ş.U'nun ise 10 evden hırsızlık, 4 mala zarar verme ve 3 konut dokunulmazlığını ihlalden suç kayıtlarının bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Güvenlik kamera görüntülerinde 3 kadın şüphelinin bir binaya girdikleri ve çıktıkları anlar görülüyor.
Polisin olaya karışan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, Güncel

Kaynak: AA

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