Haberler » Güncel » Hırsızlık zanlıları tutuklandı

Hırsızlık zanlıları tutuklandı

Küçükçekmece'de 4 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

27.10.2019 14:12
Küçükçekmece'de 4 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 4 ayrı evden hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.
Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli 2 kadının kimliklerini tespit etti.
Polis, 21 Ekim'de Kanarya Mahallesi'nde şüpheli Sedef Ç. (20) ve yaşı küçük şüpheli Ş.U'yu yakaladı.
Gözaltına alınan Sedef Ç'nin emniyette 5 evden hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından Ş.U'nun ise 10 evden hırsızlık, 4 mala zarar verme ve 3 konut dokunulmazlığını ihlalden suç kayıtlarının bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Güvenlik kamera görüntülerinde 3 kadın şüphelinin bir binaya girdikleri ve çıktıkları anlar görülüyor.
Polisin olaya karışan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.
Hırsızlık zanlıları tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:39 - California'da orman yangınları söndürülemiyor
16:36 Muğla'daki yanan ormanlık alanlar
16:36 Kocaeli kusmuğunun nefes borusunu tıkadığı bebek, boğuldu
16:36 Tel abyad'a kızılay'ın insani yardımı
16:36 Terör örgütü pkk-ypg'nin tel abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç patlatıldı
16:36 Edirne-bulgaristan, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başında
16:36 - Alman polisi öldüresiye darp ettikleri Türkü sokağa bıraktı
27.10.2019 16:43:02