Hırsızlık Zanlısı 3 Kişi Tutuklandı

Niğde
'de farklı tarihlerde hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin, 20 ile 30 Kasım tarihlerinde 3 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olayının faillerini yakalamak üzere çalışma başlattı.
Ekipler, üç hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen S.S.Ç, A.A ve M.C.A.'yi gözaltına aldı.
Ele geçirilen malzemeler sahiplerine verilirken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise tutuklandı. - NİĞDE
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:31