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Hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Milas ve Menteşe ilçelerinde 9 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

10.12.2019 20:25 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:25
'nın ve ilçelerinde 9 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-8 Aralık tarihlerinde 2 büyükbaş hayvan, 1 motosiklet, 4 otomobilden akü çalınması, evden ve iş yerinden olmak üzere, 9 ayrı hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.
Milas ve Menteşe İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, tespit edilen 4 zanlı yakalandı. Çalınan eşyaları satın aldıkları belirlenen 3 kişi de ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu belirlenen 1 motorlu testere, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 motosiklet, 8 akü, 4 büyükbaş hayvan ile 3 mazot dolu bidon ele geçirildi.
Ele geçirilen çalıntı hayvanlar ile malzemeler jandarma ekiplerince sahiplerine teslim edildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 kişi salıverilirken, hırsızlık zanlısı 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan O.C, C.K ve L.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Y.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

Menteşe, Muğla, Milas, Güncel

Kaynak: AA


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