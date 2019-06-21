21.06.2019 12:30
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Hırsızlık zanlısı güven timlerine yakalandı

Hırsızlık zanlısı güven timlerine yakalandı

Antalya'da çok sayıda hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli, sahte kimlikle yakalandı.

Antalya 'da çok sayıda hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli, sahte kimlikle yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi (Kapalı Yol) civarında uygulamalarını sürdürdü. Ekipler uygulama kapsamında şüpheli tavırlar sergileyen bir şahsa kimlik kontrolü yaptı. Şahsın çelişkili ifadelerinden şüphelenen ekipler, parmak izine başvurdu. Yapılan parmak izinde M.A.İ.'nin çok sayıda hırsızlık suçundan arandığı ve 12 yıl kesilmiş hapis cezasının olduğu, üzerindeki kimliğin de sahte olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Güven Timleri , Antalya , 3. Sayfa

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