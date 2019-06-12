Hırsızlık zanlısı parmak izinden yakalandı

İzmir
'in Torbalı
ilçesinde 6 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesinde 6 iş yerinden 17 güneş gözlüğü, 2 LCD televizyon, 1 fotoğraf makinesi, 2 dizüstü bilgisayar, 25 paket sigara, 20 eski madeni para, 100 lira ile kredi kartı çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri parmak izi tespitinden şüphelinin aynı olaylardan sabıkası olan A.U'ya ait olduğunu belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı evinde gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli A.U, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AATorbalı
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