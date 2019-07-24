Hırsızlık zanlısı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobilin hoparlörünü çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.24.07.2019 18:16
Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobilin hoparlörünü çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi Menderes Caddesi'nde otomobilin hoparlörünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Otomobilin hoparlörünü çaldığı iddia edilen Cihan Y. (20) gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi Menderes Caddesi'nde otomobilin hoparlörünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Otomobilin hoparlörünü çaldığı iddia edilen Cihan Y. (20) gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Antalya, Konaklı, Alanya, Güncel
Kaynak: AA