Haberler» Güncel» Haber

Hırsızlık zanlısı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobilin hoparlörünü çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

24.07.2019 18:16 Hırsızlık zanlısı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobilin hoparlörünü çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi Menderes Caddesi'nde otomobilin hoparlörünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Otomobilin hoparlörünü çaldığı iddia edilen Cihan Y. (20) gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Antalya, Konaklı, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
19:28   Eski FBI Başkanı Robert Mueller ifade verdi
19:26   - İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak...
19:25   Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda 6 tutuklama
19:25   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşı ile görüştü
19:25   24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
19:24   AK Parti heyeti Nupelda ve Ayaz'ın ailesini ziyaret etti
19:20   BOĞAZ'IN ŞATO GÖRÜNÜMLÜ YALISI 550 MİLYON TL'YE SATIŞTA; BORİS JOHNSON'UN DEDESİ DE...