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Hırsızlık zanlısı tutuklandı

Fatih'te 3 ayrı adresten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

08.09.2019 13:24 Hırsızlık zanlısı tutuklandı
Fatih'te 3 ayrı adresten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 21-30 Ağustos arasında meydana gelen 3 ayrı adresten 2 cep telefonu, 580 lira ve 100 doların çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarının meydana geldiği ev ve iş yerlerinin çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis, 30 Ağustos'ta adresine düzenlediği baskınla şüpheli Davut D'yi (31) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin bir eve pencereden tırmanarak girdiği hırsızlık olayından sonra koşarak kaçtığı görülüyor. Bir başka görüntüde de şüphelinin bir iş yerindeki masadan cep telefonu çalma anları görülüyor.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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