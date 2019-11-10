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Hırsızlık zanlısı uygulama sırasında yakalandı

Alanya'da bir iş yerinden 40 bin lira çaldığı iddiasıyla aranan zanlı, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada yakalandı.

10.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:16Hırsızlık zanlısı uygulama sırasında yakalandı
'da bir iş yerinden 40 bin lira çaldığı iddiasıyla aranan zanlı, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada yakalandı.
İlçe Komutanlığı ekipleri, Uğrak Mahallesi Aydap mevkisinde yapılan uygulama sırasında, şüpheli tavırlar sergileyen Uğur K'yi durdurdu.
Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu ve parmak izi kontrolü yapılan şüphelinin, 8 Eylül'de Demirtaş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 40 bin lira çalınması olayına karıştığı tespit edildi.
Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Jandarma, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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