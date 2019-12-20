Hırsızlık zanlısını elindeki yara yakalattı

Kayseri'de iş yerlerinin camlarını kırıp hırsızlık yapan zanlı, elindeki kesik yarasından tespit edilerek yakalandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki iş yerinden camları kırılarak dizüstü bilgisayar ve tespih çalışmasıyla ilgili araştırma yaparken cam parçalarında kan izlerine rastladı. Güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen eşkale uyan ve hırsızlıktan kaydı bulunan kişilerle görüşen ekipler, elinde kesik yarası olan Sedat T'yi (23) gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen Sedat T, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.