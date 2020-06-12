Hırsızlık zanlısını minibüs kamerası ele verdi

Mersin'de, 3 evden televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

12.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:58
Mersin'de, 3 evden televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'ndeki 3 evde yaşanan hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.
Ekipler, hırsızlık sırasında bölgeden geçen bir yolcu minibüsünün kamerasınını inceledi.
Görüntülere takılan zanlı G.Y'nin adresindeki aramada, çalınan televizyonlardan biri bulundu.
Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği ve televizyonları sattığı öğrenilen zanlı tutuklandı. Hırsızlık zanlısını minibüs kamerası ele verdi

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Haber

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