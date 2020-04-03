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Hırsızlıkla suçladığı komşu esnaf tarafından öldürüldü (2)- Yeniden

ANTALYA'da Volkan Işık (24), mağazasından 50 bin lira değerindeki yüzlerce çift ayakkabıyı çalmakla suçladığı aynı yerde ayakkabı mağazası bulunan Tuncay T. (38), tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

03.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:07
Hırsızlıkla suçladığı komşu esnaf tarafından öldürüldü (2)- Yeniden

ANTALYA'da Volkan Işık (24), mağazasından 50 bin lira değerindeki yüzlerce çift ayakkabıyı çalmakla suçladığı aynı yerde ayakkabı mağazası bulunan Tuncay T. (38), tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Antalya 'da aynı yerde ayakkabı mağazaları bulunan 2 komşu esnaf arasında yaşanan olay, '50 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabının çalınmasıyla yaşandı. İddiaya göre, Volkan Işık'ın Altınova Mahallesi'ndeki mağazasından 50 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabı çalındı. Hırsızın peşine düşen Işık, yine iddiaya göre, çalınan ayakkabı modellerinden bazılarını Tuncay T.'nin mağazasında gördü.

Işık ve Tuncay T., dün gece yarısı Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi üzerinde karşılaştı. Çıkan tartışma, Tuncay T.'nin "Ayakkabıları parayla aldım, parayı getir ayakkabıları al" sözleri üzerine kavgaya dönüştü. Kavgada Tuncay T., Volkan Işık'ı karnından bıçaklayıp, kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Volkan Işık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olaydan sonra kaçan Tuncay T.'yi yakalanmak için araştırma başlattı. Yaşamını yitiren Volkan Işık'ın cenazesi memleketi Muş'ta toprağa verilecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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