Haberler » 3. Sayfa » Hırsızlıktan 2 zanlı yakalandı - Haberler

Hırsızlıktan 2 zanlı yakalandı

Malatya'da, 10 top kafes tel örgü, evin içerisinde bulunan 1 adet kamera kayıt cihazı ve 1 adet televizyon çalan 2 zanlı yakalandı.

31.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:03 Hırsızlıktan 2 zanlı yakalandı
Malatya'da, 10 top kafes tel örgü, evin içerisinde bulunan 1 adet kamera kayıt cihazı ve 1 adet televizyon çalan 2 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Görgü Mahallesinde C.I. isimli şahsa ait bağ evinin bahçe kapısının kilidi ve evin pencere korkuluğunun kırılarak girilmesi sonucu evin yanında bulunan 10 top kafes tel örgü, evin içerisinde bulunan 1 adet kamera kayıt cihazı ve 1 adet televizyon kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan istihbari çalışmalar neticesinde olay şüphelileri olarak tespit edilen O.A. ve T.İ. isimli şahısların Malatya İli Hurdacılar Sitesinde bulundukları tespit edildi. Zanlıların yakalandıktan sonra alınan ifadelerinde hırsızlık suçunu işlediklerini itiraf ettiler. Ele geçirilen 10 top kafes tel örgü, 1 adet kamera kayıt cihazı ve 1 adet televizyon Cumhuriyet Savcının talimatı ile sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan O.A. ve T.İ. isimli şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtiltildi. - MALATYA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:24   Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler - Haberler
01:11   Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı - Haberler
01:10   Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Haberler
01:03   Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin yüzünü güldürdü - Haberler
01:00   Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Haberler
23:28   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haberler
21:57   Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Haberler
20:22   Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Haberler
1.01.2020 01:35:03