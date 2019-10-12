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Hırsızlıktan aranması bulunan 3 kişi metruk binada saklanırken yakalandı.

Hırsızlıktan aranması bulunan 3 kişi metruk binada saklanırken yakalandı.

12.10.2019 17:45
Hırsızlıktan aranması bulunan 3 kişi metruk binada saklanırken yakalandı...Hırsızlık zanlısı: "Ne için çekiyorsunuz anlamadım ki"
Polis ekipleri hırsızlık suçundan aranması bulunan 3 kişiyi yakaladı
KAYSERİ - Kayseri'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hırsızlık suçlarından aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişiyi metruk evde saklanırken yakaladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hırsızlık suçundan 8 yıl 2 at 10 gün hapis cezası bulunan S.Y. (22), 2 adet hırsızlık suçundan aranması bulunan ve 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'yı ve hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay kesinlemiş hapis cezası bulunan B.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli şahısların Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesinde kullanılmayan bir metruk evde saklandığı belirleyen ekipler, operasyon düzenlendi. Operasyonda, ekipler araçlarını gören 3 kişi kaçmaya başladı. Havaya ateş açan ekipler, uzun süren kovalamaca sonucu 3 kişi kıskıvrak yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, cezaevine teslim edildi.
Hırsızlıktan aranması bulunan 3 kişi metruk binada saklanırken yakalandı.

Kayseri, Polis, Yerel

Kaynak: İHA

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