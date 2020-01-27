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Hırsızlıktan bıkan köylüler imece usulü kamera sistemi kurdu

Burhaniye ilçesinde, kırsal Ağacık Mahallesi'nde hırsızlıktan bıkan vatandaşlar, imece ile kamera sistemi kurdu.

27.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:57Hırsızlıktan bıkan köylüler imece usulü kamera sistemi kurdu
ilçesinde, kırsal Ağacık Mahallesi'nde hırsızlıktan bıkan vatandaşlar, imece ile kamera sistemi kurdu. Kameraların çok yararını gördüklerini anlatan Muhtar Hasan Dayı, sistemi diğer köylere de tavsiye ettiğini söyledi.

'in Burhaniye ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Ağacık Mahallesi'nde hırsızlık olaylarının artması sonucu köylüler harekete geçti. Mahalleye imece ile kamera sistemi kuran köylüler, olayları aydınlatırken, hırsızlık da bitme noktasına geldi. Kamera sistemini aralarında topladıkları para ile kurduklarını anlatan Muhtar Hasan Dayı, diğer köylere de tavsiye ettiğini söyledi.

Köye 5 tane kamera kurduklarını belirten Dayı, "Bunlardan iki tanesi arka yolda, bir tanesi meydanda, biri de caminin yanında. Biri ise Burhaniye girişinde. Biz, bu kameraları 24 saat izlemekteyiz. Bu kameralar sayesinde çok sayıda olayı aydınlattık. Mahalle arasında araca çarpma oldu bulduk. Yağ hırsızlığı ve araba hırsızlığı oldu bulduk. Biz bu işi halkımızla beraber imece ile yaptık. Kameralardan çok memnunuz. Bütün köy muhtarı arkadaşlara tavsiye ederim" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

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