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Hırsızlıktan tutuklanan 3 kadın ağlayarak cezaevine gitti

Samsun'da alışveriş merkezlerinde bulunan 17 mağazadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen Azeri uyruklu 3 kadın mahkemece tutuklanırken, 1'i kadın 3 kişi ise mahkemece serbest bırakıldı.

04.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:40Hırsızlıktan tutuklanan 3 kadın ağlayarak cezaevine gitti
'da alışveriş merkezlerinde bulunan 17 mağazadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen Azeri uyruklu 3 kadın mahkemece tutuklanırken, 1'i kadın 3 kişi ise mahkemece serbest bırakıldı. Tutuklanan 3 kadın ağlayarak cezaevine gitti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi ve İlkadım ilçesindeki 2 ayrı alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu 5'i kadın 7 şüpheli, girdikleri mağazadan çaldıkları eşyaların alarm barkodu ve cihazlarını alüminyum folyoya sardı. Bu şekilde alarm ötmeden mağazadan çıkan hırsızlar, İlkadım ilçesindeki bir alışveriş merkezinden de hırsızlık yapınca yakayı ele verdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızların çaldıkları, giyim eşyaları, elektronik alet ve zücaciye malzemelerini bir araç içinde ele geçirdi. Yapılan araştırmada Canik ilçesindeki alışveriş merkezindeki 16 mağazadan, İlkadım ilçesindeki alışveriş merkezindeki 1 mağazadan olmak üzere 17 mağazadan hırsızlık yapıldığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınanlardan M.A. (44) adlı kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken polisteki sorgusu tamamlanan G.A. (49), K.A. (53), T.H. (50) ve L.L. (54) adlı kadınlar ile N.Y. (40) ile B.L. (29) Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.A., K.A. ve T.H. adlı kadınlar çıkarıldıkları mahkemece akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, L.L. adlı kadın ile B.L. ve N.Y. ise mahkemece serbest bırakıldı. Tutuklanan 3 kadın ağlayarak cezaevine gönderildiler. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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