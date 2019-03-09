Dinamo Zagreb'in Golcüsü Iyayi Atiemwen'in Sevgilisine Şiddet Uyguladı

Hırvat basını, Dinamo Zagreb forması giyen Iyayi Atiemwen'in, sevgilisi Iva Bosnjak'ı döverek öldürmeye çalıştığını yazdı. 24Sata'nın haberine göre golcü oyuncu ile sevgilisi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Atiemwen, tartışmanın alevlenmesi üzerine sinirlerine hakim olamadı ve sevgilisi Iva Bosnjak'ı döverek öldürmeye çalıştı.

"BENİ İTTİ VE KAFAMA VURMAYA BAŞLADI"

Iva Bosnjak, "Bir anda tartışmaya başladık. Sonra beni itti ve kafama vurmaya başladı. Ardından elleriyle boğmaya çalışırken çığlık attım. Bir anda kendimi tuvalete kilitledim." dedi. Atiemwen ülkemizde Kayseri Erciyesspor, Çaykur Rizespor ve Manisaspor formaları giydi.