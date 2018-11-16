Hırvat Oyuncu Dejan Lovren: Ramos'u Dirsekledim, Güzeldi

Hırvatistan, UEFA Uluslar Liginde dün gece kendi sahasında İspanya'yı 3-2 yenerek A grubunu lider olarak bitirme şansını son maça taşıdı. Mücadeleden sonra Dejan Lovren'in resmi Instagram hesabından Sergio Ramos ve İspanyollar hakkında söyledikleri ise olay oldu.

Liverpool'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Instagram'dan gerçekleştirdiği canlı yayında "Ramos'u dirsekledim. Güzeldi! Haha! 3-2! Haydi şimdi konuşun! Şimdi İngiltere'yi yenme ve patron gibi yürüme zamanı." ifadelerini kullandı.

"ONU İYİ DÜRTTÜM"

Hırvat futbolcu, maç esnasında bir hava topu mücadelesinde Ramos'a dirsek atmıştı. Tecrübeli stoper, daha sonra da söz konusu pozisyonun fotoğrafını paylaşarak altına "Onu iyi dürttüm." yorumunu yazdı. Mücadeleden sonra yapılan yorumlarda ise Lovren'in Liverpool'dan takım arkadaşı Mohamed Salah'ın intikamını almak istediği iddia edildi.

RAMOS, SALAH'I SAKATLAMIŞTI

Ramos, Real Madrid ile Liverpool arasındaki son Şampiyonlar Ligi finalinde Salah'ın sakatlanarak oyundan çıkmasına neden olmuştu.

(Fanatik)