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Hırvatistan, askerlerini Irak dışına çıkardı

Hırvatistan'ın, Irak'ta görev yapan askerlerini ülke dışına çıkardığı bildirildi.

07.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:36 Hırvatistan, askerlerini Irak dışına çıkardı
'ın, 'ta görev yapan askerlerini ülke dışına çıkardığı bildirildi.
Hırvatistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, NATO misyonu kapsamında Irak'ta görev yapan Hırvat askerlerin ülke dışına çıkarılarak 'te güvenli bir bölgeye nakledildikleri kaydedildi.
NATO'nun aldığı karar gereği Bağdat'taki 14 Hırvat askerinin tamamının Kuveyt'e götürüldüğü belirtilirken, görev süresi tamamlanan 7 askerin ise en kısa zamanda ülkelerine döneceği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, "Müttefiklerimizle beraber bölgedeki güvenlik durumunu yakından izliyoruz. Uygun kararları koordineli olarak alacağız." denildi.
NATO, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından, Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini geçici askıya aldığını duyurmuştu.

Hırvatistan, Kuveyt, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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