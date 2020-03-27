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Hırvatistan, basketbol sahasını geçici hastaneye çevirdi

Hırvatistan hükümeti korona virüs hatalarının tedavisi için Osijek kentinde bulunan basketbol sahasını geçici hastaneye çevirdi.

27.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:25
Hırvatistan, basketbol sahasını geçici hastaneye çevirdi
Hırvatistan hükümeti korona virüs hatalarının tedavisi için Osijek kentinde bulunan basketbol sahasını geçici hastaneye çevirdi.
Dünya genelinde korona virüs vaka sayısının artmasıyla ülkeler de önlemlerini arttırıyor. Ülkeler sınırlarını kapatma, uçuşları durdurma, sokağa çıkma yasağı gibi kararla alırken hızla yayılan virüs salgını nedeniyle bazı ülkelerin sağlık sistemleri çöktü. Korona virüs hastaları İtalya ve İspanya'da hastane koridorlarında tedavi edilirken, ABD korona virüs hastaları nedeniyle diğer vatandaşlarının mağdur olmaması adına iki hastane gemisini görevlendirdi. Hırvatistan'da korona virüs hastalarına sağlık hizmeti sunabilmek adına yeni çareler arıyor. Hükümet, Osijek kentinde bulunan basketbol sahasını geçici hastaneye çevirdi. Sosyal mesafe korunarak konuşlandırılan yataklarda korona virüs enfekte olmuş kişilerin tedavi edilmesi amaçlanıyor.
Hırvatistan'da bugüne kadar 495 korona virüs vakası görülürken, 3 kişi hayatını kaybetti. Yapılan tedavilerde ülke genelinde 22 kişi de tedavi edildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Hırvatistan, basketbol, Güncel

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