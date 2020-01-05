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Hırvatistan cumhurbaşkanlığı seçimini Zoran Milanovic kazandı

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini sosyal demokrat aday Zoran Milanovic kazandı.

05.01.2020 23:22 | Son Güncelleme: 05.01.2020 23:22 Hırvatistan cumhurbaşkanlığı seçimini Zoran Milanovic kazandı
'daki cumhurbaşkanlığı seçimini sosyal demokrat aday Zoran Milanovic kazandı.
Hırvatistan'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) öncülüğündeki ittifakın adayı mevcut Kolinda Grabar Kitarovic ile Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Zoran Milanovic yarıştı.
Devlet Seçim Komisyonunun (DIP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 98'inin sayımı tamamlandı. Sayılan oyların yüzde 52,7'sini alan Milanovic seçimi kazanmayı garantiledi.
Mevcut Cumhurbaşkanı Kitarovic ise oyların yüzde 47,3'ünü aldı.
DIP verilerine göre, seçime katılım ise yüzde 55 civarında oldu.

Sosyal Demokrat Parti, Cumhurbaşkanı, Hırvatistan, Güncel

Kaynak: AA

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