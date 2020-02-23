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Hırvatistan'da 37. Uluslararası Rijeka Karnavalı düzenlendi

Hırvatistan'ın sahil şehri Rijeka'da 37'nci kez düzenlenen Uluslararası Rijeka Karnavalı, renkli görüntülere sahne oldu.

23.02.2020 22:06 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:06Hırvatistan'da 37. Uluslararası Rijeka Karnavalı düzenlendi
'ın sahil şehri Rijeka'da 37'nci kez düzenlenen Uluslararası Rijeka Karnavalı, renkli görüntülere sahne oldu.
Rijeka Turizm Birliğince düzenlenen ve şehrin simgelerinden biri haline gelen karnavala katılan 116 gösteri grubu, farklı kostüm ve danslarıyla görsel şölen sundu.
İtalya, Macaristan, Slovenya, Bosna Hersek, Litvanya ve Hindistan gibi ülkelerden gelen on binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapan karnaval büyük ilgi gördü.
Rijeka sokaklarını dolduran ziyaretçiler, akşam saatlerine kadar devam eden karnaval geçidini ilgiyle izledi.

Hırvatistan, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

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