- Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
- Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
22.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:17
- Hırvatistan 'da 5.3 büyüklüğünde deprem
ZAGREB - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb 'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
ZAGREB - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb 'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: İHA
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Etiketler : Hırvatistan, Zagreb, Deprem, Güncel