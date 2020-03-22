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Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

22.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:24
Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Hırvatistan 'ın başkenti Zagreb 'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. - ZAGREB

Kaynak: İHA

Etiketler : Hırvatistan, Avrupa, Zagreb, Deprem, Güncel

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