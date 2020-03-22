Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
22.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:24
Hırvatistan 'ın başkenti Zagreb 'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. - ZAGREB
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. - ZAGREB
Kaynak: İHA
Etiketler : Hırvatistan, Avrupa, Zagreb, Deprem, Güncel