Haberler » Güncel » Hırvatistan'da çocuk istismarı protestosu

Hırvatistan'da çocuk istismarı protestosu

Hırvatistan'ın Zadar şehrinde "15 yaşında bir kızı, bir yıl boyunca istismar ettikleri" gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişinin serbest bırakılmasına tepki gösteren binlerce kişi sokaklara akın etti.

19.10.2019 14:33Hırvatistan'da çocuk istismarı protestosu
Hırvatistan'ın Zadar şehrinde "15 yaşında bir kızı, bir yıl boyunca istismar ettikleri" gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişinin serbest bırakılmasına tepki gösteren binlerce kişi sokaklara akın etti.
Ülkedeki kadın derneklerince başkent Zagreb'deki Kral Tomislav Meydanı'nın yanı sıra 14 şehirde "Kızlar için adalet" sloganıyla düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı.
Protestoya, ellerinde "Cinsel tacizlere ve tecavüzlere son", "Kızlar adına söylüyorum: Yeter", "İstemiyorum' kelimesinde anlaşılmayan ne var?" yazılı dövizlerle katılanlar, Hırvatistan'da özellikle kadınlara yönelik şiddetin cezasız kaldığını, işlenen suçların cezalandırılmamasının da suç olduğunu savundu.
Cinsel istismar vakalarının mağdurlar tarafından dile getirilmediğini belirten göstericiler, "Ceza Kanunu'nun acil olarak değiştirilmesi ve tecavüzlerin önüne geçilmesi" çağrısında bulundu.

Hırvatistan, Zagreb, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:29 ELEKTRONİK SİGARAYI BİRKAÇ DAKİKA SOLUMAK BİLE AKCİĞERDE HASAR YARATIYOR
15:24 Çorum Belediyesi Kent Konseyi üyelerinden çocukları dağa kaçırılan ailelere ziyaret
15:28 Cumhurbaşkanı erdoğan'ı şaşırtan sevgi
15:22 Ünlü Psikolog Baştaş'tan çocuk yetiştirme önerileri Açıklaması
15:22 Hitit Üniversitesi'nden "Bütün Yönleriyle Hz. Muhammed" konulu konferans
15:27 Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi
15:26 Brezilya'da çöken 7 katlı bina
19.10.2019 15:30:36