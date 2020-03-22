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Hırvatistan'da deprem (3)

Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

22.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:07
Hırvatistan 'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başkent Zagreb 'in merkez üssü olduğu 5,3 büyüklüğündeki depremde aralarında ağır yaralı bir çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
Yerel saatle 06.23'te meydana gelen depremde, Zagreb'de başta tarihi binalar olmak üzere birçok ev ve iş yerinde hasar meydana geldi.
Zagreb Belediye Başkanı Milan Bandic de deprem sonucu tarihi Zagreb Katedrali'nin güney kulesinin büyük hasar gördüğünü söyledi.
Sağlık Bakanlığından Maja Grba Bujevic ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinin geçmediğini anımsatarak, depremden korunmak için dışarı çıkanlara mesafeyi korumaları çağrısında bulundu.
Başkentte artçı depremler devam ederken, binalardan kopan parçalar sokaklardaki araçlara zarar verdi.
Zagreb'deki kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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Hırvatistan’da deprem (3)

Kaynak: AA

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Hırvatistan'da deprem (3)
Etiketler : Hırvatistan, Zagreb, Deprem, Güncel

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