Haberler » Güncel » Hırvatistan'da eğitimcilerden protesto - Haber

Hırvatistan'da eğitimcilerden protesto

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Hırvatistan Daha İyi Olmalı" sloganıyla düzenlenen protestoya eğitim kurumlarında çalışan 20 bin kişi katıldı.

25.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:30Hırvatistan'da eğitimcilerden protesto
'ın başkenti 'de "Hırvatistan Daha İyi Olmalı" sloganıyla düzenlenen protestoya eğitim kurumlarında çalışan 20 bin kişi katıldı.
Hırvatistan Öğretmen Sendikası, Lise Çalışanları Bağımsız Sendikası ve Yüksek Öğretim Çalışanları Bağımsız Sendikası tarafından başkentteki Ban Jelacic Meydanı'ndaki protestoya katılan 20 bin öğretmen ve eğitim çalışanı hükümete maaşlarının yükseltilmesi çağrısında bulundu.
Hırvatistan Öğretmen Sendikası Başkanı Sanja Sprem, yaptığı konuşmada, eğitim kurumlarında çalışanların durumlarına dikkat çekmek için bir aydır grevde olduklarını anımsatarak, "Grev uzun yıllardır devam eden memnuniyetsizliğimizin bir göstergesi. İhmal edilen bir eğitim sistemi bizim için iyi değildir." dedi.
Sprem, hükümet ile anlaşmaları durumunda grevin perşembe günü sona erebileceğini söyledi.

Hırvatistan, Zagreb, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:56 Liseli gençlerin yarıştığı "Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası" sona erdi
17:55 FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 7 şüpheli itirafçı oldu
17:54 Kocaeli'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
17:52 Başkan Kılınç'tan, kadına yönelik şiddete Karşı Mücadele Günü mesajı
17:51 Isparta Gülü, Başkan Başdeğirmen'in de katılımıyla İstanbul'daki kongrede ele alındı
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:16 Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 17:57:11