Haberler » Güncel » Hırvatistan'da huzurevinde çıkan yangında 6 kişi öldü - Haber

Hırvatistan'da huzurevinde çıkan yangında 6 kişi öldü

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarındaki Zagorje'de bulunan Andrasevac Huzurevi'nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti.

11.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:14Hırvatistan'da huzurevinde çıkan yangında 6 kişi öldü
'ın başkenti yakınlarındaki Zagorje'de bulunan Andrasevac Huzurevi'nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti.
Hırvatistan İçişleri Bakanlığı Emniyet Sözcüsü Vjekoslav Madjaric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Sabah saatlerinde çıkan yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiğini kaydeden Madjaric, dumandan etkilenen huzurevi sakinlerinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Madjaric, yangının neden çıktığının olay yeri incelemesi sonucunda belirleneceğini vurguladı.
Bu arada, olay yerine gelen Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile İçişleri Bakanı Davor Bozinovic de elim olaydan üzüntü duyduklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, Hırvatistan, Zagreb, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:35  İkizler Mina ve Hira'yı ölüm ayırdı - Haber
14:34  TEM'de 2 kişinin öldüğü kaza: Minibüs sürücüsü serbest bırakıldı - Haber
14:34  Türkiye ile Arnavutluk arasında "500 konut inşası" protokolü imzalandı - Haber
14:30  'Isparta'da günlük yevmiye işçileri beklerken artık üşümeyecek, ıslanmayacak' - Haber
14:30  Ordu kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
11.01.2020 14:36:14