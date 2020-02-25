Avusturya ve Hırvatistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'de başlayan koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 2 bin 707 oldu. Virüs taşıyan vaka sayısı da 80 bin 150'ye yükseldi. Ölümlerin 2 bin 563'ü hastalığın ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde yaşandı.

Türkiye'nin sınır komşusu İran'da ise ölü sayısı 16'ya yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı vatandaşlara evden çıkmayın uyarısı yaptı.

AVRUPA'DA 2 ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

Avrupa 'da ise iki ülkede daha Kovid-19 tespit edildi. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ülkede ilk virüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Avusturya 'da da iki kişinin tetkikleri sonucunda Kovid-19 virüsünü taşıdığı belirlendi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, başkent Zagreb'deki Dr. Fran Mihaljevic Kliniğinde İtalya'dan gelen genç bir Hırvatistan vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI"

Plenkovic, düzenlediği basın toplantısında, Hırvatistan'ın virüs yayıldıkça gerekli önlemleri aldığını aktardı.

Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros, İtalya'nın kuzeyindeki bir fabrikada çalışan 9 Hırvat işçiden biri olan hastanın, 19-21 Şubat'ta Milano'da bulunduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, bunun Hırvatistan'daki ilk Kovid-19 vakası olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

TEDBİRLER YETERSİZ KALDI

Öte yandan Kovid-19 Avusturya'ya da sıçradı. Avusturya Federal Demiryolları, salgın nedeniyle İtalya'dan düzenlenen tren seferlerini durdurma kararı almıştı ancak salgının bulaşmasını engelleyemedi. İki kişinin tetkikleri sonucunda Kovid-19 virüsünü taşıdığı belirlendi.