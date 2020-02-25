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Avusturya ve Hırvatistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs, Fransa, İtalya ve İspanya'nın ardından Avusturya ve Hırvatistan'da da görüldü. Avrupa'da virüs bulaşan ülke sayısı 5'e yükseldi.

25.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:50

Çin'de başlayan koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 2 bin 707 oldu. Virüs taşıyan vaka sayısı da 80 bin 150'ye yükseldi. Ölümlerin 2 bin 563'ü hastalığın ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde yaşandı.

Türkiye'nin sınır komşusu İran'da ise ölü sayısı 16'ya yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı vatandaşlara evden çıkmayın uyarısı yaptı.

AVRUPA'DA 2 ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

'da ise iki ülkede daha Kovid-19 tespit edildi. Başbakanı Andrej Plenkoviç ülkede ilk virüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. 'da da iki kişinin tetkikleri sonucunda Kovid-19 virüsünü taşıdığı belirlendi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, başkent Zagreb'deki Dr. Fran Mihaljevic Kliniğinde İtalya'dan gelen genç bir Hırvatistan vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI"

Plenkovic, düzenlediği basın toplantısında, Hırvatistan'ın virüs yayıldıkça gerekli önlemleri aldığını aktardı.

Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros, İtalya'nın kuzeyindeki bir fabrikada çalışan 9 Hırvat işçiden biri olan hastanın, 19-21 Şubat'ta Milano'da bulunduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, bunun Hırvatistan'daki ilk Kovid-19 vakası olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

TEDBİRLER YETERSİZ KALDI

Öte yandan Kovid-19 Avusturya'ya da sıçradı. Avusturya Federal Demiryolları, salgın nedeniyle İtalya'dan düzenlenen tren seferlerini durdurma kararı almıştı ancak salgının bulaşmasını engelleyemedi. İki kişinin tetkikleri sonucunda Kovid-19 virüsünü taşıdığı belirlendi.

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Avusturya ve Hırvatistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Avusturya, Avrupa, Dünya, Güncel


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