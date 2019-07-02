02.07.2019 16:46
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Hırvatistan'da "Kitap Denizi" etkinliği

Hırvatistan

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bu yıl beşincisi düzenlenen "Kitap Denizi" etkinliği kitapseverlere yemyeşil doğada kitap okumanın keyfini yaşatıyor.

Hırvatistan 'ın başkenti Zagreb 'de bu yıl beşincisi düzenlenen "Kitap Denizi" etkinliği kitapseverlere yemyeşil doğada kitap okumanın keyfini yaşatıyor.
Başkentteki Zrinjevac Parkı'nda kurulan beyaz şemsiye ve şezlonglar, kitap tutkunlarına sıcak yaz günlerinin tadını edebiyatla çıkarma fırsatı sunuyor.
Etkinliği düzenleyen Lumen Yayınevi'nin müdürü Ana Marija Zuzul, AA muhabirine, edebiyat ve doğayı birleştirmek fikriyle yola çıktıklarını belirterek, "Beyaz şemsiye ve şezlonglarla oluşturduğumuz görsel şölende, kitapseverlerin gölgede kitap okumalarına olanak sağlıyoruz." dedi.
Başkentteki etkinlikte kurulan stantlarda kitapseverler için Hırvatça ve İngilizce 300 kitaptan oluşan sergi de açıldı.
"Kitap Denizi" etkinliği 14 Temmuz'a kadar devam edecek.
Kaynak: AA
Şemsi Tebrizi , Hırvatistan , Zagreb , Güncel

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