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Hırvatistan'da meydana gelen depremde 1 çocuk öldü

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 1 çocuk hayatını kaybetti.

22.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:22
Hırvatistan'da meydana gelen depremde 1 çocuk öldü
Hırvatistan 'ın başkenti Zagreb 'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 1 çocuk hayatını kaybetti.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb sabah saatlerinde şiddetli depremle sarsıldı. Başkent Zagreb'in kuzeyinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. Zagreb Acil Tıp Enstitüsü Başkanı Zarko Rasiç yaptığı açıklamada, "Ambulans ekibi sahaya çıktı ve yıkılmış bir bina altında yaşam belirtisi göstermeyen bir çocuğa ulaştı" ifadelerini kullandı.

10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonucu bazı binaların yıkıldığı, bazılarının ise büyük hasar aldığı kaydedildi. Deprem sonucu bölgede birkaç yerde yangın çıktığı belirtilirken çok sayıda araçta da binalardan düşen molozlar nedeniyle maddi hasar medyana geldiği ifade edildi. Bazı bölgelerde ise elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi.

Bölge sakinlerinden biri artçı sarsıntıların yaşandığını belirterek, "10 saniyeden fazla sürdü. Şimdiye kadar hissettiğim en güçlü depremdi" dedi.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkede korona virüsün yayılmasının önlenmesi için mücadele edildiğini belirterek deprem sonrası sokağa çıkan vatandaşları aralarında belli bir mesafe bırakmaya çağırdı.

Öte yandan, şu ana kadar virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği Hırvatistan'da 206 korona virüs vakası bulunuyor. - ZAGREB

Kaynak: İHA

Etiketler : Hırvatistan, Deprem, Zagreb, 3. Sayfa

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