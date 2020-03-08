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Hırvatistan'da yarışacak milli badmintoncular belli oldu

Ankara'da Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi.

08.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:41
Hırvatistan'da yarışacak milli badmintoncular belli oldu

Ankara 'da Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi.

Şampiyonada derece yapan sporcular Nisan ayında Hırvatistan 'da gerçekleşecek olan Uluslararası Gençler Badminton Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek 610 sporcunun kıyasıya madalya mücadelesi verdiği şampiyonada derece alan sporcular şu şekilde:

Çift Bayanlar:

1- Yasemen Bektaş+Cansu Erçetin Erzincan Telekom Spor Kulübü

2- Azime Serttaş+İrem Uysal Bursa-Artvin Kafkas Spor Kulübü Derneği

3- Sudenaz Duyar+Zehra Güldal Ankara Ego Spor Kulübü

3- Bahar Sabancı+Nisanur Tunçer İzmir Bergama Belediye Spor Kulübü/Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü

Çift Erkekler:

1- Hasan Berkay Günbaz+Nurullah Saraç İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor/Ankara Ego Spor Kulübü

2- Semih Baha Başakın+Sezgin Kelebek Erzincan Telekom Spor Kulübü./Erzincan Gençlik Spor Kulübü

3- Taha Emirhan Budak+Abdulsamet Özdemir Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği

3- Mete Kaan Uçan+Batuhan U?urlu Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü

Karışık Çiftler:

1- Semih Baha Başakın+Yasemen Bektaş Erzincan Telekom Spor Kulübü.

2- Yunus Emre Karakaş+Zeynep Akdeniz İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor

3- Hilmi Can Şimşek+Ceren Özdemir Çorum Belediyesi Sk

3- Taha Emirhan Budak+Cansu Erçetin Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği/Erzincan Telekom Spor Kulübü.

Tek Bayanlar:

1- Zeynep Akdeniz İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor

2- Azime Serttaş Bursa-Artvin Kafkas Spor Kulübü Derneği

3- Aysegul Yemişen Eskişehir D.S.İ. Bentspor Kulübü Derneği

3- Ceren Özdemir Çorum Belediyesi Sk

Tek Erkekler:

1- Nurullah Saraç Ankara Ego Spor Kulübü

2- Sezgin Kelebek Erzincan Gençlik Spor Kulübü

3- Hasan Berkay Günbaz İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor

3- Barış Özkan İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor


- Ankara

Kaynak: DHA

Etiketler : Hırvatistan, Ankara, Spor
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