Haberler » Güncel » Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı - Haber

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı

Hırvatistan'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı.

22.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:28
'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı.
Ülkede kayıtlı 3 milyon 854 bin 747 seçmen, kurulan oy merkezlerinde yerel saatle 19.00'a kadar oylarını kullanabilecek.
Hırvatistan'da 4'ü bağımsız, 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin resmi olmayan ilk sonuçların bu gece yarısına kadar açıklanması bekleniyor.
Bugün yapılan ilk turda adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını geçememesi durumunda, en çok oy alan iki isim 5 Ocak 2020'de yapılacak ikinci turda yarışacak.
Hırvatistan'da beş yılda bir yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) aday gösterdiği mevcut cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in yanı sıra Sosyal Demokrat Parti (SDP) adayı eski başbakan Zoran Milanovic de yarışıyor.
Diğer adaylar ve partileri şöyle:
Miroslav Skoro (bağımsız), Mislav Kolakusic (bağımsız), İvan Pernar (İvan Pernar Partisi), Dejan Kovac (Hırvat Sosyal-Liberal Partisi), Dalija Oreskovic (bağımsız), Dario Jurican (bağımsız), Nedjeljko Babic (Tüm Çakavca, Kaykavca ve Ştokavca Konuşanların Hırvat Partisi), Anto Djapic (Ulusal Yenilenme Demokrat Birliği) ve Katarina Peovic (İşçi Cephesi).
Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı

Hırvatistan, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:00   Uludağ etekleri alevlere teslim - Haber
10:59   DHA YURT BÜLTENİ-4 - Haber
10:59   Bursa uludağ erikli yaylası'nda orman yangını-2 - Haber
10:55   İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi - Haber
10:53   Altındağ'da kaba üsluba tezgâh kapama cezası - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
10:01   Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı - Haber
09:44   Son dakika: Uludağ Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı - Haber
09:04   Mahalle sakinleri, 54 sokağa güvenlik kamerası yerleştirerek hırsızlık olaylarını engelledi - Haber
08:42   İdlib'den göç eden 80 bin Suriyeli, Türkiye'ye alınmayacak - Haber
22.12.2019 11:09:15