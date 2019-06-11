Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Cvitanovic'ten İZİKAD'a ziyaret

Hırvatistan
'ın Ankara
Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ve İzmir
Fahri Konsolosu Candan Çorbacıoğlu, İzmir İş Kadınları Derneği'ni (İZİKAD) ziyaret etti.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, ziyarette iki ülke arasında kadın derneklerinin işbirliği projeleri ele alındı.
İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye
Serter, bu ziyaretten büyük bir onur duyduğunu belirterek, "İZİKAD ulusal ve uluslararası projelere önem veren bir kurum. 'Avrupa Birliği
Başkanlığı Sivil Toplum Diyaloğu V' programı kapsamında desteklenen 'İş Hayatında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi' projemizi Akdeniz
İş Kadınları Derneği (AFAEMME) ile ortak gerçekleştiriyoruz. Kadınların hayatta daha etkin bir role sahip olmaları için çalışmalarımızda devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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