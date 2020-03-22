Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki 5,3 büyüklüğünde deprem can aldı - Haberler

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki 5,3 büyüklüğünde deprem can aldı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, yerel saatle 06.23'te meydana gelen depremde en az 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Tarihi binalar olmak üzere birçok ev ve iş yerinin hasar aldığı afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

22.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:45
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki 5,3 büyüklüğünde deprem can aldı
Hırvatistan 'da meydana gelen 5,3 büyüklüğünde depremde en az 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı hastanede tedavi altına alındı. Yaşamını yitirenin 15 yaşında bir genç olduğu açıklandı.

Başkent Zagreb 'in merkez üssü olduğu deprem, yerel saatle 06.23'te oldu. Sarsıntı, başta Zagreb'deki tarihi binalar olmak üzere birçok ev ve iş yerinde hasara yol açtı.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Hırvatistan, Deprem, Zagreb, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor Haberler
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor
Netflix’ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım Haberler
Netflix'ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
Avrupa’da yaşayan bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Haberler
Avrupa'da yaşayan bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Koronavirüsün tedavisinde kullanılacak! 6 gün içinde ayağa kaldırılıyor Haberler
Koronavirüsün tedavisinde kullanılacak! 6 gün içinde ayağa kaldırılıyor
1300’den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor Haberler
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor
Türkiye’yi örnek alan ABD’liler, evlerinin balkonlarını doldurdu Haberler
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, evlerinin balkonlarını doldurdu
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Avrupa ülkesinde korkutan deprem Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Avrupa ülkesinde korkutan deprem

Son Dakika Dünya Haberleri

Gürcistan'da parlamento seçimleri OHAL'den 6 ay sonra yapılacak - Haberler Kayıp üç kişinin cesedine ulaşıldı - Haberler MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan koronavirüse karşı sigarayı bırakma önerisi Açıklaması - Haberler Polis sokakta 65 yaş üstü vatandaş ararken, meydanda sızan 70 yaşındaki adamı buldu - Haberler Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor - Haberler Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi - Haberler Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz - Haberler İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak - Haberler Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Loading