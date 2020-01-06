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Hırvatistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç oldu

Hırvatistan'da Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Zoran Milanoviç kazandı.

06.01.2020 19:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:27 Hırvatistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç oldu
'da Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Zoran Milanoviç kazandı.

Altı ayda bir değişen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı görevini 1 Ocak 2020 itibariyle resmen devralan ve 30 Haziran 2020'ye kadar sürdürecek olan Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde favori gösterilen Kolinda Grabar-Kitaroviç seçimi kaybederken, Zoran Milanoviç yeni cumhurbaşkanı seçildi. Bu hafta başkent Zagreb'de düzenlenecek olan AB Dönem Başkanlığı resepsiyonuna ise eski Kolinda Grabar-Kitaroviç ev sahipliği yapacak. Resepsiyonda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Komisyonu üyeleri de hazır bulunacak.

Avrupa Birliği'ne 2013 yılında tam üye olan Hırvatistan, AB Dönem Başkanlığı görevini ilk defa devralacak. Eski bir Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olan Başbakan Andrej Plenkoviç'in bu süreçte yoğun bir çalışma sergilemesi bekleniyor. Göreve "Zor bir dünyada güçlü bir Avrupa" sloganıyla başlayan Hırvatistan, AB Konseyi Dönem Başkanlığı süresince gözetmek üzere dört öncelik belirledi. Avrupa'nın kalkınması, dijital gelişim, güvenlik ve etkin bir Avrupa olarak özetlenen hedeflere ilişkin detaylı program yayınlandı. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Hırvatistan, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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