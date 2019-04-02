Hırvatistan Jeotermal Enerji Gelişimine Yatırımı İnceliyor

Petrol ve doğal gaz gelişimi konusundaki mevcut ihalenin bir parçası olarak Hırvatistan
, çoğunlukla ülkenin kuzeyinde elektrik üretimi ve ısıtma için jeotermal potansiyelini vurgulamakta ve bir ihale süreci izlemektedir.
Ülkenin ilk jeotermal santralinin geçtiğimiz yılın sonlarında Velika Ciglena'da başlamasının ardından, Hırvatistan'ın en üst düzey enerji yetkilisi, jeotermal elektrik üretimine yatırım yapıldığını belirtti.
Açıklamalar, ülkenin kuzeyindeki gaz ve petrol arama ihalesinin, potansiyel teklif sahiplerinden gelen iyi ilk talebi karşılaması sonrasında geldi. Yetkili, ülkenin kuzeyinde elektrik üretimi ve ısıtma için kullanılabilecek jeotermal gelişim için güçlü bir potansiyel görüyor. Şu anda ülkenin jeotermal potansiyelinden yararlanmasına yardımcı olabilecek ihaleler üzerinde çalışılmaktadır.
The post Hırvatistan jeotermal enerji gelişimine yatırımı inceliyor
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Hırvatistan, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com