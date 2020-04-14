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Hırvatistan menşeli tahıllı kaşık maması için damping soruşturması

Hırvatistan menşeli tahıllı kaşık mamaları için damping soruşturması açıldı.

14.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:26
Hırvatistan menşeli tahıllı kaşık maması için damping soruşturması
Hırvatistan menşeli tahıllı kaşık mamaları için damping soruşturması açıldı.
Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yerli üretici Hero Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan başvuru üzerine Hırvatistan menşeli "tahıllı kaşık maması"na yönelik önlem alınıp alınmaması değerlendirildi.
İnceleme sonucunda yeterli bilgi, belge ve delil bulunduğu anlaşıldığından İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla Hırvatistan menşeli tahıllı kaşık maması için damping soruşturması açıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hırvatistan, Ekonomi
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