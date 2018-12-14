Hırvatistan Üniversitesi ile Erasmus Anlaşması İmzalandı

Bülent Ecevit Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hırvatistan
Uniıversity of Applied Health Sciences ile "Erasmus+ Öğrenci ve Personel Değişimi Anlaşması" imzaladı. Zonguldak
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hırvatistan'ın Zagreb
şehrinde eğitim veren Uygulamalı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (University of Applied Health Sciences) Hemşirelik Bölümü ile "Öğrenci ve Personel Değişimi Çift Yönlü Erasmus + Anlaşması" imzaladı. Anlaşmaya göre her değişim döneminde lisans düzeyinde dört öğrenci ve yüksek lisans düzeyinde iki öğrenci ile üç akademik ya da idari personel değişimi gerçekleştirilebilecek. Öğrenci değişimi, öğrenim ve staj hareketliği şeklinde gerçekleşirken; personel hareketliliği, ders alma veya ders verme şeklinde planlanacak.
Daha önce Estonya
Talinn Health Care College ve Portekiz
Nursing School of Coimbra
ile anlaşması olan Hemşirelik Bölümü'nün, Uniıversity of Applied Health Sciences yapılan anlaşma ile Erasmus+ kapsamında öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirebileceği üniversite sayısı üçe çıkmış oldu.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik
, uluslararası bir hemşirelik kongresinde yapmış olduğu öğrenci değişimi görüşmesinin olumlu sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Anlaşmanın sağlanmasındaki katkılarından dolayı Hemşirelik Bölümü Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Müge Seval'e teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - ZONGULDAK
14 Aralık 2018 Cuma 15:32