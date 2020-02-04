Hırvatistanlı belediye başkanları Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti

BAĞCILAR Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ortaklığıyla düzenlenen 'Yerel yönetimlerde kamu sağlığı ve dezavantajlı gruplara yönelik uygulamalar' programı kapsamında 5 Hırvatistan belediye başkanını makamında ağırladı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Belediyesi'nin engellilere ve yaşlılara yönelik sunduğu hizmetler hakkında bilgi alan heyet, Avrupa'da bir benzeri bulunmayan Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı gezdi.

HIRVATİSTAN'DAN 5 BELEDİYE BAŞKANI ZİYARETE GELDİ

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğiyle gerçekleşen "Yerel yönetimlerde kamu sağlığı ve dezavantajlı gruplara yönelik uygulamalar" konulu program çerçevesinde 5 Hırvatistan belediye başkanı Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Hırvatistan Belediyeler Birliği Başkanı ve Jasenice Belediye Başkanı Martin Bariçeviç, Hırvatistan Belediyeler Birliği Ofis Başkanı Mladen Puşkariç, Slatina Belediye Başkanı Denis Ostroşiç, Gunja Belediye Başkanı Anto Gutiç ile Hrvatska Kostajnica Belediye Başkanı Dalibor Bişçan'ı makamında konuk etti.

Bağcılar Belediyesi'nin hizmetlerini duyduklarını söyleyen Hırvatistanlı yerel yöneticiler, tecrübe ve bilgi paylaşımında bulundu. Başkan Çağırıcı, zihinselden bedensel engelliye kadar bütün engelli gruplarının hayatını kolaylaştıran eğitim modelleri ve dezavantajlı kesimlere yönelik psikolojik destek merkezinin yanı sıra engellilerin istihdamı, rehabilitasyonu, spor, müzik, sanat ve diğer faaliyetler ile topluma kazandırılması gibi birçok proje hakkında bilgi verdi.

"YARARLI BİR GÖRÜŞME OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Engellilerin sosyoekonomik imkanlarından en iyi şekilde yararlanması gerektiğini ve özel olarak korunmaya gereksinim duyan sosyal gruplar olduğunu belirten Çağırıcı, "Bizim ilk önceliğimiz olan engellilere en kaliteli hizmeti sunmak amacıyla 2011 yılında hayata geçirdiğimiz Engelliler Sarayı'nı misafirlerimize anlattık. Bir zamanlar evden bile çıkamayan çocuklarımızın şimdi şampiyonluklara imza attığını örnekleriyle dile getirdik. Yararlı bir görüşme olduğuna inanıyorum. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Heyet daha sonra Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı ziyaret ederek çalışmaları yerinde izledi.