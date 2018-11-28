His 6. Mali Genel Kurulu Yapıldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:56



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:56

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) 6. Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da yapıldı.Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen mali genel kurula 112 delegeden 60'ı katıldı. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından gündem maddelerinin görüşmelerine geçildi.Mali genel kurulda, 2017 ve 2018 yılı yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edildi. Ayrıca federasyonun 2019 ve 2020 tahmini bütçeleri de kabul edildi.HİS Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, mali genel kurulda yaptığı konuşmada, "Sağlık için spor bilincinin arttığını görüyoruz. Sağlık için sporun daha akademik alanda gelişmesi için çalışmalarımız sürecek." dedi.Konuşmasında hemsball branşının federasyondan ayrılması konusundaki fikrini de paylaşan Bölükbaşı, şunları kaydetti:"Hemsball branşının ayrılması konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile mutabakata vardık. Bu branş müsabık branş. Merkez Danışma Kurulu ile yaptığımız toplantıda bu branşın Gelişmekte Olan Spor Dalları Federasyonu bünyesi içinde kalması veya kendi yoluna devam etmesi yönünde görüş birliğine vardık. HİS müsabık olmayan branşlarla yoluna devam eden bir federasyon."