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Hisar Köyde yangın

Yahşihan İlçesi Hisar köyünde bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

26.08.2019 15:04 Hisar Köyde yangın

Yahşihan İlçesi Hisar Köyü Muhtarı Ömer Çetin'in evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Nedeni bilinmeyen yangın, yapılan müdahalenin ardındın söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, olayın yaşandığı yere giderek gerekli çalışmaları başlattı. Evi yanan köy muhtarı Çetin'e geçmiş olsun dileklerinde bulunan Türkyılmaz; "Sevindirici olan can kaybının olmamasıdır." dedi.


Yahşihan, İtfaiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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