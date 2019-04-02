Hişar Osal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP ŞIRNAK belediye başkan adayı Hişar Osal oldu. HDP adayı Hişar Osal, ŞIRNAK belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ŞIRNAK belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan HDP ŞIRNAK belediye başkan adayı Hişar Osal ile ilgili seçim sonuçları ve ŞIRNAK belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. HDP ŞIRNAK belediye başkan adayı Hişar Osal oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ŞIRNAK belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ŞIRNAK aday yarışı ve ŞIRNAK seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ŞIRNAK Seçim Bilgileri

ŞIRNAK belediyesi için toplam sandık sayısının 119 olduğu belirlendi.

ŞIRNAK belediyesi için açılan sandık sayısının ise 118 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ŞIRNAK belediyesi için katılım oranının ise % 86,13 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ŞIRNAK toplam seçmen sayısının ise 38.476 olduğu belirlendi.

ŞIRNAK belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 33.140 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

HDP ŞIRNAK Belediye Başkan Adayı Hişar Osal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP ŞIRNAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Hişar Osal, ŞIRNAK yarışında % 34,99 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Hişar Osal toplamda 11.157 adet oy sayısına ulaştı.

HDP ŞIRNAK belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.